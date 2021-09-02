Колишній капітан порту "Південний" отримав підозру в справі аварії танкера Delfi
Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості колишньому капітану порту "Південний" у справі про аварію танкера Delfi
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, колишній капітан порту "Південний" з 2 по 22 листопада 2019 року не вжив необхідних та передбачених законом заходів і належним чином не оцінив загрозу виникнення надзвичайної ситуації у вигляді дрейфу неконтрольованого технічного несправного судна Delfi. Танкер без належних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу, перетнув державний кордон України в зоні його відповідальності.
Внаслідок цього, під час шторму 22 листопада 2019 року вантажний танкер в акваторії порту "Південний" зірвався з якоря та, дрейфуючи, сів на мілину поблизу одеського пляжу "Дельфін".
У пресслужбі зазначили, що розмір заподіяних збитків держпідприємству "Адміністрація морських портів України" за період проведення аварійно-рятувальних робіт з локалізації та ліквідації аварії, в тому числі розливу нафтопродуктів і забруднюючих речовин з судна Delfi, становить понад 7 млн грн.
- Нагадаємо, зранку 10 вересня Танкер Delfi забрали з одеського пляжу "Дельфін", де він пробув з 22 листопада 2019 року.
- Аварійний танкер Delfi близько 14-ї години 10 вересня 2020 року прибув в супроводі плавкрана та буксирів до нафтогавані порту Чорноморськ.
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