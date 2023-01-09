Колишній мер Добропілля з паспортом РФ: Нардеп Аксьонов написав заяву про складання мандата
Народний депутат та ексмер Добропілля Андрій Аксьонов, який має паспорт Росії, подав заяву про дострокове складання повноважень
Про це інформує нардеп, член фракції Європейська солідарність, Олексій Гончаренко.
Гончаренко повідомляє, що Аксьонов на момент обрання депутатом мав паспорт РФ і був мером міста Добропілля, представником партії "Порядок", який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі Донеччини, що відбулися 28 березня 2021 року.
"Як взагалі людина, яка мала російський паспорт, могла знаходитися в українському парламенті? Як вона могла там бути 11 місяців після початку вторгнення? Це якийсь сюр", - написав Гончаренко.
Також нардепка Ірина Геращенко додала: "Соромно, що подібні типажі представляли в ВР Донеччину".
Ще один нардеп Ярослав Железняк наголосив, що після того, як Верховна Рада України проголосує за це рішення, то в Парламенті залишиться рекордна мала кількість нардепів - 415.
- За даними журналістів, мер Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов виявився громадянином Росії. Також, за деякою інформацією, Аксьонов 5 листопада 2017 року виїхав в Росію.
- Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов вручив 28 вересня 2022 року російський паспорт колаборанту з Херсонщини Кирилу Стремоусову.
- Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що його сина мобілізували на війну з Україною.
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