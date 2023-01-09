Про це інформує нардеп, член фракції Європейська солідарність, Олексій Гончаренко.

Гончаренко повідомляє, що Аксьонов на момент обрання депутатом мав паспорт РФ і був мером міста Добропілля, представником партії "Порядок", який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі Донеччини, що відбулися 28 березня 2021 року.

"Як взагалі людина, яка мала російський паспорт, могла знаходитися в українському парламенті? Як вона могла там бути 11 місяців після початку вторгнення? Це якийсь сюр", - написав Гончаренко.

Також нардепка Ірина Геращенко додала: "Соромно, що подібні типажі представляли в ВР Донеччину".

Ще один нардеп Ярослав Железняк наголосив, що після того, як Верховна Рада України проголосує за це рішення, то в Парламенті залишиться рекордна мала кількість нардепів - 415.

За даними журналістів, мер Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов виявився громадянином Росії. Також, за деякою інформацією, Аксьонов 5 листопада 2017 року виїхав в Росію.

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов вручив 28 вересня 2022 року російський паспорт колаборанту з Херсонщини Кирилу Стремоусову.

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що його сина мобілізували на війну з Україною.

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