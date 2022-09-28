Кримський колаборант Аксьонов вручив херсонському зраднику Стремоусову паспорт громадянина РФ
Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов вручив російський паспорт колаборанту з Херсонщини Кирилу Стремоусову
Про це Аксьонов повідомив у своєму Telegram.
"Вручив паспорт громадянина РФ заступнику голови Херсонської області Стремоусову. У лихоліття Кирило Сергійович не побоявся взяти на себе відповідальність за регіон і людей, у складних обставинах зберіг вірну і тверду позицію. А сьогодні став громадянином нашої великої країни", - написав Аксьонов.
На відео чути, як Аксьонов зазначає, що Стремоусов у важкі часи "в окопах не відсиджувався", а служив Росії.
У відповідь Стремоусов сказав, що готовий служити Росії й надалі.
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