Про це Аксьонов повідомив у своєму Telegram.

"Вручив паспорт громадянина РФ заступнику голови Херсонської області Стремоусову. У лихоліття Кирило Сергійович не побоявся взяти на себе відповідальність за регіон і людей, у складних обставинах зберіг вірну і тверду позицію. А сьогодні став громадянином нашої великої країни", - написав Аксьонов.

На відео чути, як Аксьонов зазначає, що Стремоусов у важкі часи "в окопах не відсиджувався", а служив Росії.

У відповідь Стремоусов сказав, що готовий служити Росії й надалі.

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