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Колишній співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден отримав російське громадянство

26 вересня, 2022 понедiлок
23:28
Суспільство Колишній співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден отримав російське громадянство

Президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство колишньому співробітнику Агентства національної безпеки США Едварду Сноудену

Відповідний указ президента Російської Федерації від 26.09.2022 № 673 "Про прийом до громадянства Російської Федерації та вихід з громадянства Російської Федерації", було опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Крім того, в громадянство РФ прийнято більш як 70 іноземців. Водночас Путін задовольнив заяви трьох осіб про вихід з російського громадянства.

  • 2 листопада 2020 року колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден заявив, що разом зі своєю дружиною Ліндсі збирається отримати російське громадянство.

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