Відповідний указ президента Російської Федерації від 26.09.2022 № 673 "Про прийом до громадянства Російської Федерації та вихід з громадянства Російської Федерації", було опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Крім того, в громадянство РФ прийнято більш як 70 іноземців. Водночас Путін задовольнив заяви трьох осіб про вихід з російського громадянства.

2 листопада 2020 року колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден заявив, що разом зі своєю дружиною Ліндсі збирається отримати російське громадянство.