Колишній тренер збірної Німеччини очолив учасника плей-офф ЧС-2022
Колишній головний тренер збірної Німеччини Юрген Клінсманн очолив національну команду Південної Кореї
Про це повідомляє Корейська футбольна асоціація у twitter.
Клінсманн підписав контракт до 2026 року, коли відбудеться чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці.
58-річний фахівець тренував збірну Німеччини у 2004-2006 роках та привів її до бронзових нагород ЧС-2006. Також він очолював збірну США та німецькі "Баварію" і "Герту".
На посаді тренера збірної Південної Кореї німець замінить португальця Паулу Бенту, який вивів команду до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, де вона поступилася Бразилії.
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5 грудня у 1/8 фіналу ЧС-2022 збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.
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