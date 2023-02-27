Про це повідомляє Корейська футбольна асоціація у twitter.

Клінсманн підписав контракт до 2026 року, коли відбудеться чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці.

58-річний фахівець тренував збірну Німеччини у 2004-2006 роках та привів її до бронзових нагород ЧС-2006. Також він очолював збірну США та німецькі "Баварію" і "Герту".

На посаді тренера збірної Південної Кореї німець замінить португальця Паулу Бенту, який вивів команду до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, де вона поступилася Бразилії.