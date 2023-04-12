Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" - Валерій Астахов.

Після окупації Криму він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою "Євпаторійська рота народного ополчення". На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута.

"Основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у фронтових районах нашої держави. Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через месенджер Телеграм у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів. Одержані відомості колишній "беркутівець" передавав своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму", - ідеться у повідомленні.

Астахову повідомили про підозру у державній зраді. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських кураторів до відповідальності.