Колишнього "беркутівця" розшукують за створення агентурної мережі РФ в Україні
Після російської окупації Криму колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", Валерій Астахов, перейшов на бік ворога. ФСБ доручила йому сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" - Валерій Астахов.
Після окупації Криму він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою "Євпаторійська рота народного ополчення". На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута.
"Основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у фронтових районах нашої держави. Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через месенджер Телеграм у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів. Одержані відомості колишній "беркутівець" передавав своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму", - ідеться у повідомленні.
Астахову повідомили про підозру у державній зраді. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських кураторів до відповідальності.
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