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Колишнього лідера Китаю попід руки вивели із президії під час з'їзду компартії в Пекіні

22 жовтня, 2022 субота
13:44
Світ Сі Цзіньпін та Ху Цзіньтао (праворуч)

Колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао вивели із залу під час церемонії закриття з'їзду компартії в Пекіні

Відео оприлюднила агенція AFP. 

Під час голосування щодо ухвалення резолюцій щодо доповіді центрального комітету компартії, до Ху Цзіньтао підійшов чоловік і взяв під руку з пропозицією залишити зал. Ху Цзіньтао опирався. Потім до нього підійшов ще один чоловік, удвох вони вивели колишнього генерального секретаря компартії із залу. Ху Цзіньтао назад не повернувся.

Причини, через які Ху Цзіньтао залишив засідання, не повідомляються. Під час засідання він сидів ліворуч від нинішнього лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Ху Цзіньтао 79 років. Він обіймав посаду генсекретаря компартії Китаю з 2002 до 2012 року, а посаду голови КНР — з 2003 до 2013 року. Сі Цзіньпін змінив його на обох посадах.


  • 22 жовтня Комуністична партія Китаю на своєму 20-му з'їзді затвердила Сі Цзіньпіна на третій п'ятирічний термін перебування на посаді генерального секретаря. 

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Китай
комуністи
Сі Цзиньпін
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