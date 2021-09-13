Коломойський відповів, чи збирається повернутись в український футбол
Експрезидент "Дніпра" Ігор Коломойський зізнався, що не горить бажанням знову повертатися у футбол
Про це повідомляє "Чемпіон".
Коломойський відвідав матч УПЛ "Шахтар" - "Дніпро-1" (2:0).
"Чи скучив я за футболом? Та ні, не сильно. Просто в Києві з оказією опинився от і запросили на матч. Вболівав за дніпрян. Гра команди Ігора Йовічевіча мені дуже подобається, є шалений потенціал. Але я не приймаю жодної участі в житті СК "Дніпро-1". З Юрієм Березою давно не спілкувався. Напевно, років півтора-два тому", - сказав Коломойський.
Олігарх також запевнив, що не збирається повертатись в український футбол.
"Чи не вистачає мені того футболу, де був Ярославський, Коломойський, Суркіси, Ахметов? Це вам не вистачає такого футболу, а нам – кожному по-своєму. Ярославський же продав свого часу клуб. Але повернувся. Треба було не продавати. Ймовірність того, що я повернусь в український футбол? Поки я її не бачу, нульова. Крім футболу, є інше життя. Вистачає своїх питань, ми не будемо в них заглиблюватися", – запевнив Ігор Коломойський.
У "Дніпра", який був у власності Ігоря Коломойського, почалися фінансові проблеми після успішного виступу в Лізі Європи 2014/15, де команда дійшла до фіналу і поступилася "Севільї" (2:3).
У 2018 році "Дніпро" позбавили професійного статусу через численні борги.
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