Коломойський відповів, чи збирається повернутись в український футбол

Про це повідомляє "Чемпіон".

Коломойський відвідав матч УПЛ "Шахтар" - "Дніпро-1" (2:0).

"Чи скучив я за футболом? Та ні, не сильно. Просто в Києві з оказією опинився от і запросили на матч. Вболівав за дніпрян. Гра команди Ігора Йовічевіча мені дуже подобається, є шалений потенціал. Але я не приймаю жодної участі в житті СК "Дніпро-1". З Юрієм Березою давно не спілкувався. Напевно, років півтора-два тому", - сказав Коломойський.



Олігарх також запевнив, що не збирається повертатись в український футбол.

"Чи не вистачає мені того футболу, де був Ярославський, Коломойський, Суркіси, Ахметов? Це вам не вистачає такого футболу, а нам – кожному по-своєму. Ярославський же продав свого часу клуб. Але повернувся. Треба було не продавати. Ймовірність того, що я повернусь в український футбол? Поки я її не бачу, нульова. Крім футболу, є інше життя. Вистачає своїх питань, ми не будемо в них заглиблюватися", – запевнив Ігор Коломойський.



У "Дніпра", який був у власності Ігоря Коломойського, почалися фінансові проблеми після успішного виступу в Лізі Європи 2014/15, де команда дійшла до фіналу і поступилася "Севільї" (2:3).



У 2018 році "Дніпро" позбавили професійного статусу через численні борги.