Команда Тихановської розробляє паспорт для білоруських емігрантів
Об'єднаний Перехідний Кабінет, що виконує функції опозиційного уряду Білорусі, займається підготовкою до видачі політичним емігрантам з цієї країни альтернативних паспортів
Про це стало відомо під час проведення конференція "Нова Білорусь 2023", що відбулася 6 серпня у Варшаві. Подробиці наводить офіційний ТГ-канал Світлани Тихановської.
Було продемонстровано як виглядає обкладинка на паспорт, внутрішнє оформлення та зображення, елементи захисту від підробок.
"Зараз Кабінет збирає відгуки білорусів: скільки людей цікавиться темою нового паспорта, які у них ідеї та критика. Ви можете залишити свою думку про проект в анкеті", - зазначається у повідомленні.
Альтернативному паспорту білорусів прсивячено спеціально створений сайт.
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Там наголошується, що головною перевагою для власника "національного паспорта Білорусі", як називатиметься новий документ, стане "автономність від режиму (Лукашенка - ред.)".
"Процес легалізації в державі, яка визнала національний паспорт Білорусі, перестане бути проблемою у випадках закінчення терміну дії, використання сторінок, непридатності або втрати паспорта. Це буде особливо важливо для білорусів в Україні, яких режим залишив без необхідної консульської допомоги та можливості обміну документів після втечі білоруського посольства з Києва", - інформує belarus-passport.com.
Як наголошується, наразі зусиля команди Тихановської будуть зосереджені на "визнанні (нових - ред.) паспортів країнами ЄС і державами з найбільшою кількістю білорусів", потім на "безвізовому режимі для власників паспортів нової Білорусі".
- Нагадаємо, євродепутати закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
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