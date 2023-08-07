Команда Тихановської розробляє паспорт для білоруських емігрантів

Про це стало відомо під час проведення конференція "Нова Білорусь 2023", що відбулася 6 серпня у Варшаві. Подробиці наводить офіційний ТГ-канал Світлани Тихановської.

Було продемонстровано як виглядає обкладинка на паспорт, внутрішнє оформлення та зображення, елементи захисту від підробок.

"Зараз Кабінет збирає відгуки білорусів: скільки людей цікавиться темою нового паспорта, які у них ідеї та критика. Ви можете залишити свою думку про проект в анкеті", - зазначається у повідомленні.

Альтернативному паспорту білорусів прсивячено спеціально створений сайт.

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Там наголошується, що головною перевагою для власника "національного паспорта Білорусі", як називатиметься новий документ, стане "автономність від режиму (Лукашенка - ред.)".

"Процес легалізації в державі, яка визнала національний паспорт Білорусі, перестане бути проблемою у випадках закінчення терміну дії, використання сторінок, непридатності або втрати паспорта. Це буде особливо важливо для білорусів в Україні, яких режим залишив без необхідної консульської допомоги та можливості обміну документів після втечі білоруського посольства з Києва", - інформує belarus-passport.com.

​Як наголошується, наразі зусиля команди Тихановської будуть зосереджені на "визнанні (нових - ред.) паспортів країнами ЄС і державами з найбільшою кількістю білорусів", потім на "безвізовому режимі для власників паспортів нової Білорусі".