Візит Лукашенка в Петербург, чергові розповіді про анексію Західної України поляками лише, на перший погляд, є маячнею. Я б виділив кілька аспектів, які є важливими для нашого розуміння того, що в головах у цих двох маразматиків.

1. Вперше, як мінімум, мені здається, вперше на зустрічі такого рівня залучили двійника. Фотографування лже-Путіна з посполитими наочно це показало. Це не означає, що Путін віддає двійникам управління країною. Це означає тільки те, що Лукашенко для нього — це як домашні капці. І заяви Лукашенка підтверджують це.

Він готовий і далі грати клоуна в обмін на гроші. І якщо відійти убік від нашої теми, у мене складається враження, що Лукашенко має дві цілі в житті: пережити (фізично) Путіна, щоб посміятися в нього на могилі, а потім передати владу улюбленому сину Колі.

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2. Головний меседж цієї зустрічі зводиться до того, що Білорусь разом з Росією, готова звільнити Західну Україну від міфічного вторгнення поляків. Судячи з усього, найближчим часом буде створено якийсь західноукраїнський уряд, який має інформаційно качати історію про ополячення України. Не виключено, що також буде створено терористичну організацію, яка поставить за мету "зупинити" вторгнення поляків і навіть спробує провести якісь теракти на території Польщі.

3. Можна припустити, що пік інформаційного розгойдування припаде на осінь-зиму. Зараз можна припустити, що поки мова не йде ні про великий наступ з Білорусі, а можемо говорити, перш за все, про інформаційні кампанії з мінімальними кінетичними діями й страшилками щодо Рівненської АЕС.

Нічого нового. Просто до цього потрібно бути готовими.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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