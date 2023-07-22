Чи є збільшення інституційної спроможності України шляхом, що прискорить нашу перемогу і відновлення?

Безумовно. Нам потрібні реформи. Вони потрібні, в першу чергу, нам.

Чи пов'язані якось надання нам допомоги зброєю з переліком реформ? Ні. Вони пов'язані з:

Перше — готовністю політиків в США і Європі приймати реальність такою, якою вона є.

1. Доводиться експериментально доводити що після надання нам зброї Путін буде не здатен піти на ескалацію.

2. І в Європі, і в США настільки бояться колапсу Росії, що думки про керовану ескалацію все одно впливають на рішучість і темп. Інша справа, що на те, що буде з Росією, неможливо впливати ззовні. Росія і Путін самі ведуть все до колапсу. Але поки партнери бояться це чути. І тому ця точка зору насправді гальмує багато процесів.

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Друге — готовністю західного ВПК щось передати чи виробляти. Захід не готувався до конвенційної континентальної війни. І наше щастя в тому, що Росія теж не була готова так, як декларувала. Тому все дуже довго тягнеться.

Не треба ідеалізувати чи демонізувати партнерів. Вони сильно допомагають, але з хоробрістю, рішучістю і політичною волею там багато проблем. Це стосується і зброї, і НАТО.

Не треба ідеалізувати чи демонізувати владу. З волею до реформ погано, але не забувайте, що гарантії безпеки та зброя потрібні, щоб вас не вбили росіяни. І у вас немає збережень, як в комп'ютерній грі, щоб була можливість вболівати проти своїх.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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