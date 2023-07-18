Євродепутати закликали МКС видати ордер на арешт Лукашенка
Євродепутати закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка
Про це йдеться на сайті Європарламенту.
Європарламент зазначає, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, в тому числі через роль режиму Лукашенка в незаконній передачі дітей.
Євродепутати закликають вжити всіх необхідних кроків на міжнародному рівні для забезпечення кримінального переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.
"Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російську уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову, євродепутати закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка. Також Рада має розширити список білорусів і росіян, які потрапили під санкції ЄС", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, Комітет із закордонних справ ухвалив новий звіт про відносини ЄС з Білоруссю 49 голосами "за" та 3 "проти", двоє утрималися. У тексті євродепутати засудили репресії та систематичні порушення прав людини режиму Лукашенка проти власного народу.
Зазначається, що в Білорусі за ґратами перебувають близько 1500 політв’язнів, у тому числі юристів, профспілкових діячів, журналістів і правозахисників. Євродепутати зазначили, що понад 300 тисяч білорусів покинули країну через репресії з боку влади.
Європарламент висловив занепокоєння через політичне, економічне, військове та культурне підпорядкування Білорусі Москві, що робить країну "де-факто державою-сателітом".
Євродепутати висловили солідарність тим білорусами, які захищають свою національну ідентичність і мову. Вони також закликають білоруський режим припинити дискримінацію та насильство проти всіх меншин і засуджують владу за напади на етнічні литовську та польську громади країни.
Європарламент закликав ЄС надати більшу економічну підтримку білоруським демократичним силам, включаючи опозиційні політичні партії та активістів, а також висловив підтримку опозиціонерці Світлані Тихановській.
Депутати Європарламенту також закликають Міжнародний олімпійський комітет та інші міжнародні спортивні федерації не допускати спортсменів з Білорусі та Російської Федерації до участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року чи будь-якому іншому міжнародному спортивному заході.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. ЄС підтримав таке рішення.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- Президент України Володимир Зеленський також відреагував на таке рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає, аби всі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду виконати умову щодо арешту Путіна.
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