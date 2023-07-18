Євродепутати закликали МКС видати ордер на арешт Лукашенка

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Європарламент зазначає, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, в тому числі через роль режиму Лукашенка в незаконній передачі дітей.

Євродепутати закликають вжити всіх необхідних кроків на міжнародному рівні для забезпечення кримінального переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

"Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російську уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову, євродепутати закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка. Також Рада має розширити список білорусів і росіян, які потрапили під санкції ЄС", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Комітет із закордонних справ ухвалив новий звіт про відносини ЄС з Білоруссю 49 голосами "за" та 3 "проти", двоє утрималися. У тексті євродепутати засудили репресії та систематичні порушення прав людини режиму Лукашенка проти власного народу.

Зазначається, що в Білорусі за ґратами перебувають близько 1500 політв’язнів, у тому числі юристів, профспілкових діячів, журналістів і правозахисників. Євродепутати зазначили, що понад 300 тисяч білорусів покинули країну через репресії з боку влади.

Європарламент висловив занепокоєння через політичне, економічне, військове та культурне підпорядкування Білорусі Москві, що робить країну "де-факто державою-сателітом".

Євродепутати висловили солідарність тим білорусами, які захищають свою національну ідентичність і мову. Вони також закликають білоруський режим припинити дискримінацію та насильство проти всіх меншин і засуджують владу за напади на етнічні литовську та польську громади країни.

Європарламент закликав ЄС надати більшу економічну підтримку білоруським демократичним силам, включаючи опозиційні політичні партії та активістів, а також висловив підтримку опозиціонерці Світлані Тихановській.

Депутати Європарламенту також закликають Міжнародний олімпійський комітет та інші міжнародні спортивні федерації не допускати спортсменів з Білорусі та Російської Федерації до участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року чи будь-якому іншому міжнародному спортивному заході.