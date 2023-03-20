У ЄС відреагували на ордер МКС на арешт Путіна
Європейський Союз підтримує рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС, яка була оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
"Євросоюз взяв до уваги рішення ІІ-ї досудової палати Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини (РФ, - ред.) Марії Львової-Бєлової, у зв'язку з підозрою в злочині протизаконної депортації та протиправного перевезення дітей в контексті війни Росії проти України", - йдеться у документі.
Очільники держав та урядів країн-членів Європейського Союзу 15 грудня 2022 року привітали та "підтримали подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найбільш серйозні злочини, що пов'язані з російською агресивною війною проти України".
Наразі ЄС розглядає рішення МКС як "початок процесу притягнення до відповідальності всіх винних, зокрема російського керівництва за злочини та звірства, які стали можливими та здійснюються в Україні за наказами цього керівництва".
"ЄС також висловлює підтримку розслідуванню прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, та закликає до повного співробітництва з ним всіх держав-учасниць", - йдеться у заяві.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- Відомо, що президент Росії Путін має відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС. Керівництво Південно-Африканської Республіки знає про ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна й усвідомлюємо юридичні зобов'язання.
- Президент України Володимир Зеленський також відреагував на таке рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.
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