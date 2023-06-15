Командир бригади, яка збила 6 "кинджалів" над Києвом: "Був шокований витримкою військових, вони не запанікували ні на секунду"
Сили протиповітряної оборони, які 16 травня збили над Києвом шість ракет "Кинджал", продемонстрували неабияку витримку й професіоналізм і діяли організовано
Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів полковник Сергій Яременко з позивним "Граніт", який керує 96-тою зенітною ракетною бригадою повітряного командування "Центр".
"Майже одночасно з різних напрямків летіло 16 балістичних цілей, більшість із них прицільно на комплекс Patriot. Завжди пишаюсь підлеглими, та цього разу навіть я був шокований їхньою витримкою. Люди розуміли, що безпосередньо на них рухаються балістичні ракети. Вони не запанікували ні на секунду, діяли злагоджено та організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їх знищення на мінімальній дальності, достатньо високо, аби зменшити вірогідність пошкоджень інфраструктури", – розповів комбриг.
"Я був на зв’язку із командиром дивізіону і розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування. Після доповіді "Повітряний простір — чистий, усі цілі знищені" емоцій ніхто не стримував… Уже пізніше ми дізнались, що серед цих цілей було 6 "кинджалів", – додав він.
За його словами, країни-партнери також були приємно здивовані роботою системи ППО, яка знищила "гіперзвукові" ракети.
"Їхній комплекс реалізував себе повною мірою, довів, що здатний знищувати цілі, які росіяни позиціонували неможливими для збиття", - резюмував полковник.
- 16 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками. ППО збила всі 6 "кинджалів", які окупанти скерували на столицю України.
- Британська розвідка зазначила, що вразливість "кинджалів" стала несподіванкою для РФ, адже окупанти позиціонували їх як зброю, яку неможливо уразити жодною системою ППО.
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