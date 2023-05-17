Про це ідеться у свіжому звіті британської розвідки.

3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал". Згодом Росія спробувала нейтралізувати покращені можливості української ППО, але в процесі цього, ймовірно, втратила ще декілька "Кинджалів", зазначили у британській розвідці.

Фахівці також зауважили, що останнім часом посилилися повітряні бої. Лише 13 травня у Брянській області РФ, яка межує з Україною, впали два гелікоптери та два винищувачі Повітряно-космічних сил Росії. Британські розвідники додали, що, ймовірно, всі вони були збиті.

На думку фахівців, посилення повітряної загрози над прикордонним регіоном РФ викличе занепокоєння у Повітряно-космічних сил Росії, оскільки Брянську область використовують для розгортання повітряних сил у війні проти України.