Вразливість "Кинджалів" стала несподіванкою для РФ, - британська розвідка
Вразливість балістичних ракет повітряного базування "Кинджал" стала несподіванкою для Росії та викликала збентеження у Кремлі. Президент Росії Володимир Путін вважав цю систему непереможною
Про це ідеться у свіжому звіті британської розвідки.
3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал". Згодом Росія спробувала нейтралізувати покращені можливості української ППО, але в процесі цього, ймовірно, втратила ще декілька "Кинджалів", зазначили у британській розвідці.
Фахівці також зауважили, що останнім часом посилилися повітряні бої. Лише 13 травня у Брянській області РФ, яка межує з Україною, впали два гелікоптери та два винищувачі Повітряно-космічних сил Росії. Британські розвідники додали, що, ймовірно, всі вони були збиті.
На думку фахівців, посилення повітряної загрози над прикордонним регіоном РФ викличе занепокоєння у Повітряно-космічних сил Росії, оскільки Брянську область використовують для розгортання повітряних сил у війні проти України.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Київ завжди є пріоритетною ціллю для ворога, тому столиця має серйозну систему ППО, яка дозволила ліквідувати всі 6 ракет "Кинджал".
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