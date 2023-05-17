Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Вразливість "Кинджалів" стала несподіванкою для РФ, - британська розвідка

Вразливість "Кинджалів" стала несподіванкою для РФ, - британська розвідка

17 травня, 2023 середа
10:12
Війна з Росією збита ракета, Київ 9 травня

Вразливість балістичних ракет повітряного базування "Кинджал" стала несподіванкою для Росії та викликала збентеження у Кремлі. Президент Росії Володимир Путін вважав цю систему непереможною

Про це ідеться у свіжому звіті британської розвідки.

3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал". Згодом Росія спробувала нейтралізувати покращені можливості української ППО, але в процесі цього, ймовірно, втратила ще декілька "Кинджалів", зазначили у британській розвідці.

Фахівці також зауважили, що останнім часом посилилися повітряні бої. Лише 13 травня у Брянській області РФ, яка межує з Україною, впали два гелікоптери та два винищувачі Повітряно-космічних сил Росії. Британські розвідники додали, що, ймовірно, всі вони були збиті.

На думку фахівців, посилення повітряної загрози над прикордонним регіоном РФ викличе занепокоєння у Повітряно-космічних сил Росії, оскільки Брянську область використовують для розгортання повітряних сил у війні проти України.

  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Київ завжди є пріоритетною ціллю для ворога, тому столиця має серйозну систему ППО, яка дозволила ліквідувати всі 6 ракет "Кинджал". 

ракетний удар
Читайте також:
Збройні Сили України
16 травня, 2023 вiвторок
Сили оборони відбили численні атаки РФ у районі Мар'їнки, тривають важкі бої за Бахмут, - Генштаб ЗСУ
16 травня, 2023 вiвторок
В Австрії в поїзді увімкнули промову Гітлера
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
16 травня, 2023 вiвторок
У Путіна проблеми з наркотиками, - Буданов
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 37.77
  • EUR
    Купівля 40.45
    Продаж 41.32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
17 травня
10:16
Ерлінг Холанд (в центрі), Реал - Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" - "Реал": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
10:15
Другий сезон серіалу "Локі" від Marvel вийде вже цієї осені
10:03
OPINION
Ольга Лень
Чому Росія шість годин мовчала про збиття "Кинжалів"?
09:53
ЗРК Patriot
Знищити систему Patriot "кинджалом" неможливо, - Ігнат
09:49
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР до запуску на наземну орбіту
09:38
обстріл
Армія РФ 88 разів обстріляла Запорізьку область: пошкодженні будинки та авто, є поранені
09:35
Бєлгород вибух
В РФ заявили про падіння українських БПЛА в Калузькій та Бєлгородській областях
09:31
прапори України та США
Комітет палати представників Конгресу США підтримав резолюцію про створення спецтрибуналу для РФ
09:20
Чу Кен Хо
Південна Корея надасть Україні пакет допомоги на $130 млн
08:58
окупанти орки
Окупанти масово перекидають техніку в Маріупольському районі
08:47
обстріл Миколаїв
Росіяни вночі обстріляли Миколаїв, зруйновано торговельний центр, є постраждалий
08:40
обстріл
Росіяни обстріляли житлові квартали на Херсонщині: 7 поранених, серед них 3 дитини
08:27
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
РФ тримає ракетоносії в Чорному й Азовському морях, - Гуменюк
08:13
Інфографіка
Окупанти
Сили оборони ліквідували вже понад 200 тисяч російських військових, - Генштаб
08:07
OPINION
Борислав Береза
Чи можна вбити Залужного?
07:46
OPINION
Микола Княжицький
Катрін Деньов при відкритті Канського кінофестивалю читає Лесю Українку і зал плаче… В Україні тихо скасовують Шевченківську премію
07:27
ЗСУ
Росіяни розміщують військові об’єкти в дитячих садках на окупованих територіях, - Генштаб
07:10
Ллойд Остін
Протидія України агресії РФ стала прикладом для Тайваню, як протистояти більшій армії, – Остін
06:41
ЗСУ, контрнаступ
Росіяни масованими атаками намагаються відкласти контрнаступ ЗСУ, - CNN
06:25
ООН
В ООН оцінили, скільки потрібно коштів на відновлення України після вторгнення РФ
05:54
Ерлінг Холанд (в центрі), Реал - Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" - "Реал": де та коли дивитись повторний півфінал Ліги чемпіонів
05:47
окупанти
РФ намагається посилити наступальні дії у районі Бахмута, – ISW
05:16
вірус маска
У МОЗ сказали, чи потрібно буде носити маски після скасування карантину
04:48
В Іспанії у міському парку стався вибух
В Іспанії у міському парку стався вибух. Загинули двоє людей
04:25
Інтер, Ліга чемпіонів
"Інтер" зіграє у фіналі ЛЧ вперше з 2010 року
04:15
Василь Ломаченко
"Це заради моєї країни, бога та родини", - Ломаченко поділився емоціями перед наступним боєм
03:08
Ліз Трасс
Посольство Китаю у Великій Британії відреагувало на візит Трасс до Тайваню
02:26
Президент України Володимир Зеленський
"Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все", - Зеленський
02:05
Ангеліна Калініна
Українка Калініна обіграла бразильську тенісистку та вийшла у півфінал престижного турніру в Італії
01:38
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині за день прогриміло 112 вибухів. Пошкоджено приватні будинки, поранено людину
00:59
Оновлено
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов відреагував на заяву очільника ПАРЄ Кокса про необхідність виборів в Україні попри війну
00:45
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 травня
00:34
Ентоні Блінкен
Держдеп не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму, – Блінкен
00:17
Оновлено
Миколаїв
У Миколаєві прогриміли вибухи, виникло кілька пожеж, поранено жінку
00:08
Нікола Барелла та Раде Круніч (праворуч), Інтер - Мілан
"Інтер" переміг "Мілан" у півфіналі Ліги чемпіонів
2023, вiвторок
16 травня
23:53
Олів'є Жиру проти Андре Онана (ліворуч), Інтер - Мілан
"Інтер" - "Мілан" 1:0: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
23:52
Дмитро Кулеба
Авіаційна коаліція буде сформована ще цього року, - Кулеба
23:27
Еммануель Макрон
Створено міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України
23:20
Оновлено
Сиріл Рамафоса
У Білому домі прокоментували пропозиції мирної ініціативи африканських країн щодо завершення війни в Україні
22:58
Зеленський виступає на саміті Ради Європи
Нам потрібні винищувачі для створення досконалої системи ППО, - Зеленський на саміті Ради Європи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV