Командири морського флоту РФ розпочали агітацію: обіцяють контрактникам високу зарплату і гарантують не відправляти на війну в Україну
У Росії командири всіх рівнів військово-морського флоту розпочали агітаційну роботу, щоб запросити особовий склад строкової служби на контрактову
Про це йдеться у вечірньому звіті Генштабу.
"В збройних силах РФ продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту РФ розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу. Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення", - розповіли в ЗСУ.
- Російський агресор продовжує обстрілювати територію України, з початку доби, 15 жовтня, росіяни завдали 4 ракетні та 17 авіаударів.
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