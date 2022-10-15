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Командири морського флоту РФ розпочали агітацію: обіцяють контрактникам високу зарплату і гарантують не відправляти на війну в Україну

15 жовтня, 2022 субота
22:08
війна з Росією Путін, морські десантники

У Росії командири всіх рівнів військово-морського флоту розпочали агітаційну роботу, щоб запросити особовий склад строкової служби на контрактову

Про це йдеться у вечірньому звіті Генштабу.

"В збройних силах РФ продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту РФ розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу. Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення", - розповіли в ЗСУ.

  • Російський агресор продовжує обстрілювати територію України, з початку доби, 15 жовтня, росіяни завдали 4 ракетні та 17 авіаударів.

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російська армія
мобілізація
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