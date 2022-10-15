Командири морського флоту РФ розпочали агітацію: обіцяють контрактникам високу зарплату і гарантують не відправляти на війну в Україну

Про це йдеться у вечірньому звіті Генштабу.

"В збройних силах РФ продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту РФ розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу. Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення", - розповіли в ЗСУ.

Російський агресор продовжує обстрілювати територію України, з початку доби, 15 жовтня, росіяни завдали 4 ракетні та 17 авіаударів.

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