Командири пошкоджених у Бердянську російських кораблів - зрадники, які в 2014 році перейшли служити окупанту, - Міноборони
Командири пошкоджених у Бердянську десантних кораблів РФ Володимир Храмченков і Юрій Павлов у 2014 році зрадили Україну й перейшли на бік Росії
Про це заявило Міноборони.
"Командир ВДК "Саратов" капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК "Кіровоград" українських ВМС, у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік окупантів. Його «товариш» капітан 2 рангу Павлов Юрій Вікторович, командир ВДК "Новочеркаськ", на момент зради був старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський"", - ідеться в повідомленні.
У порту Бердянська на кораблі "Саратов" здетонував боєкомплект і сталася пожежа, а на судні "Новочеркаськ" загинуло троє окупантів, іще двоє отримали поранення.
"Ось, що буває коли береш на службу зрадників. Вони слабкі, в 2014 році не встояли та взяли 30 срібняків, і сьогодні завдяки їхньому "професіоналізму" у рашистів ще два БДК втратили боєздатність. Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем "Орська"", - наголосили в Міноборони.
- Нагадаємо, громадський активіст Віктор Дудукалов повідомив про підрив ворожого корабля в порту Беряднська.
- ЗСУ повідомили про знищення в порту Бердянська великого десантного корабля росіян "Орск".
- ДПСУ подякувала російському пропагандисту за сюжет про корабель окупантів у порту Бердянська.
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