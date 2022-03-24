Підірвано ворожий корабель в окупованому порту Бердянська – громадський активіст
Місто окуповано, порт Бердянська також під контролем ворога, з ранку 24 березня пролунали вибухи у порту, підірвано корабель окупанта
Про ситуацію У Бердянську та події у порту міста повідомив Віктор Дудукалов, громадський активіст з Бердянська в етері Еспресо TV
Активіст розповів: «Ситуація у Бердянську напружена, бо не по одинокі випадки затримання громадських активістів і тих людей, що виходили і організовували проукраїнські мітинги. Знаю, що до них застосовуються не зовсім гуманні методи».
Віктор додав: «На сьогодні місто фізично окуповано, призначений виконувач обов'язків міського голови, але органи влади місцевого самоврядування працюють. Все місто перетворилося на волонтерській центр допомоги своїм мешканцям, допомоги біженцям з Маріуполя».
«З ранку буди чути вибухи з боку порту. У місцевих чатах мешканці пишуть, що один з кораблів підірваний. Була інформація, що в порту відвантажувалася ворожа техніка, але то було десь п'ять днів тому. Порт окупований, маневри відбуваються, кілька кораблів маневрували то в один, то в інший бік. Сьогодні один з цих кораблів підірвано. Присутній контингент постійно змінюється, пересувається, не можна зафіксувати та сказати, що нагадує військову базу» - повідомив Віктор Дудукалов.
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