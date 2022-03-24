"Орськ" та орки розляглися на дні моря": ДПСУ подякувала російському пропагандисту за сюжет про корабель окупантів у порту Бердянська
Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнека нагородив російського пропагандиста номінацією "Кацапський пропагандон року – гордість України"
Відповідний допис з’явився на сторінці Сергія Дейнеки, передає "Espreso.TV".
"Валентин Гвоздев з телеканалу Звезда. З задоволенням хочу повідомити, Державна прикордонна служба визнає його найкращим москальським пропагандоном. За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі «Смарагдова ліра», метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини. Ми навіть ввели додаткову спеціальну номінацію «Кацапський пропагандон року – гордість України»", - написав голова Державної прикордонної служби України.
Сергій Дейнека пояснив, що пропагандист перемагає з детальним телевізійним сюжетом про великий десантний корабль "Орськ" Чорноморського флоту в порту Бердянська.
"Звісно були й інші лауреати, але за повноту розкритої теми конкурсна комісія була одноголосна. Відтепер «Орськ» та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами", - підсумував голова ДПСУ.
- Нагадаємо, підрив судна окупантів у порту Бердянська: ЗСУ повідомили про знищення великого десантного корабля "Орск"
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