Командирів підрозділів російської армії від Чечні судитимуть за злочини на Київщині

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Скеровано до суду обвинувальні акти стосовно заступника начальника Управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ по Чеченській Республіці, а також стосовно командира 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" однієї з бригад Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії РФ", - йдеться в повідомленні.

Прокурори встановили, що у березні під керівництвом одного з обвинувачуваних російські та чеченські військові захопили Бородянський психоневрологічний інтернат.

Окупанти катували пацієнтів і персонал - забороняли виїжджати, позбавили їжі та води, а поблизу медзакладу розмістили реактивні системи залпового вогню, з яких обстрілювали інші населені пункти та позиції ЗСУ: "Пацієнтів та персонал використовували як живий щит".

Ще один обвинувачений упродовж лютого-березня утримував мирне населення у підвалах будинків селищі Гостомель Київської області. Пресслужба пише, що зловмисник прикривався українцями від наших Збройних Сил.

13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.

В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ.

Донеччанина, який брав участь у боях проти Збройних Сил України оператором танку у Маріуполі, судитимуть за держзраду.

Після окупації почали працювати на російських окупантів. П’ятьох правоохоронців із Маріуполя судитимуть за держзраду Про це інформує Державне.

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