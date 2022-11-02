Командирів підрозділів російської армії від Чечні судитимуть за злочини на Київщині
Судитимуть командирів підрозділів російської армії від Чечні, які катували мирне населення у Гостомелі та захопили Бородянський психоневрологічний інтернат
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Скеровано до суду обвинувальні акти стосовно заступника начальника Управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ по Чеченській Республіці, а також стосовно командира 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" однієї з бригад Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії РФ", - йдеться в повідомленні.
Прокурори встановили, що у березні під керівництвом одного з обвинувачуваних російські та чеченські військові захопили Бородянський психоневрологічний інтернат.
Окупанти катували пацієнтів і персонал - забороняли виїжджати, позбавили їжі та води, а поблизу медзакладу розмістили реактивні системи залпового вогню, з яких обстрілювали інші населені пункти та позиції ЗСУ: "Пацієнтів та персонал використовували як живий щит".
Ще один обвинувачений упродовж лютого-березня утримував мирне населення у підвалах будинків селищі Гостомель Київської області. Пресслужба пише, що зловмисник прикривався українцями від наших Збройних Сил.
- 13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.
- В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ.
- Донеччанина, який брав участь у боях проти Збройних Сил України оператором танку у Маріуполі, судитимуть за держзраду.
- Після окупації почали працювати на російських окупантів. П’ятьох правоохоронців із Маріуполя судитимуть за держзраду Про це інформує Державне.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.61Продаж 39.64
- Актуальне
- Важливе