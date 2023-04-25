Командувач Об’єднаних сил сказав, скільки військ зосередила РФ на північному напрямку
Для дій на північному напрямку російські окупаційні війська зосередили у південній частині Білорусі та на територіях Брянської і Курської областей РФ близько 17 тис. військових
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю Укрінформу.
"До дій на північному напрямку противник залучає два угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської і Курської областей Росії, загальною чисельністю близько 17 тис. осіб. Крім того, на полігонах Білорусі зберігається присутність російського контингенту регіонального угруповання військ загальною чисельністю близько 2800 осіб. На білоруських військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил ЗС РФ", – повідомив Наєв.
Він наголосив, що ситуація на цій ділянці контрольована Силами оборони, однак противник продовжує систематично обстрілювати з артилерії прикордоння Сумської та Чернігівської областей, веде повітряну розвідку з метою завдати вогневе ураження по об’єктах критичної цивільної інфраструктури та викриття українських систем ППО.
- Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що у Росії немає сил та засобів для ведення наступу на інших напрямках, окрім тих, що в Луганській та Донецькій областях.
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