Командувач Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському та Бахмутському напрямках
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій на Купянському та Бахмутському напрямках
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.
Зазначається, що Сирський зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про хід виконання поставлених завдань, проблемні питання та порядок їх вирішення.
"Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ та максимальному збереженні життів наших воїнів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що були прийняті всі необхідні рішення для посилення оборони на важливих напрямках та застосування резервів.
- Юрій Федоренко, командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка повідомив, що 25 листопада було відбито штурм противника на Бахмутському.
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