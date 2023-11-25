Командувач Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському та Бахмутському напрямках

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

Зазначається, що Сирський зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про хід виконання поставлених завдань, проблемні питання та порядок їх вирішення.

"Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ та максимальному збереженні життів наших воїнів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що були прийняті всі необхідні рішення для посилення оборони на важливих напрямках та застосування резервів.