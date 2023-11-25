На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили штурм окупантів, - командир роти ЗСУ Федоренко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні, о 5-й годині ранку відбувався штурм противника у напрямку оборони нашої бригади з залученням броньованої техніки, зокрема БТР і БМП та піхоти. Як наслідок, ця броньована техніка противника, яка зайшла в зону ураження наших протитанкових бригадних засобів, безпілотних, була пошкоджена або знищена. Завдяки вдалій роботі й організації роботи командира 92-ї окремої штурмової бригади, розвідки, артилерії, протитанкістів, піхоти, аеророзвідувальної ударної компоненти, була можливість оперативно виявити намір противника і знищити його на підступах", - повідомив він.

Бахмут залишається пріоритетним напрямком, противник має достатньо високу концентрацію артилерії як причепної, так і самохідних артилерійських установок, систем реактивного вогню, які вражають позиції Сил оборони і проводять дистанційне мінування, зазначив Федоренко.

"Якщо говорити про характер дій противника, завдання залишається без змін. Окупанти хочуть повернути втрачені позиції, панівні висоти, плацдарми. Противник на цьому відтинку цілодобово проводить ударно-штурмові дії, намагаючись отримати тактичну перевагу", - додав командир роти ударних БПЛА.

За його словами, штурми окупантів пішими групами тривають, але Сили оборони утримують тактичну перевагу.

"Там де ворог не має можливості залучити броньовану техніку, оскільки вона відразу буде спалена, намагається продавлювати живою силою за підтримки артилерійських засобів. Але на поточний момент, в складних цілодобових боях, Сили оборони утримують тактичну перевагу", - резюмував Федоренко.