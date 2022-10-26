Командувач ЗС Литви виступив проти передачі Україні литовських гаубиць і систем ППО, закликавши до інших форм підтримки

Про це інформує LRT.

Він також заявив, що Литва повинна шукати інші рішення для допомоги Україні.

"Я повинен мати інструменти. Ми не можемо виконати завдання, не маючи для цього спроможності, але спроможність, яку ми маємо, стоїть на кону, коли ми вже не можемо роздягнутися", - наголосив Рупшис.

Пізніше очільник Комітету нацбезпеки та оборони Кашчюнас зазначив, що нині треба шукати середину між підтримкою України та збереженням і зміцненням національних можливостей Литви. Він зазначив, що ця підтримка може бути здійснена через інші речі.

За словами політика, в оборонному бюджеті Литви планують виділити близько 50 млн євро на підтримку українців. Через це можна шукати різні форми підтримки України.

"Сьогодні у мене була нарада, де йшлося про оборонний бюджет. Можу сказати, що запланована підтримка України на наступний рік становить близько 50 мільйонів, включаючи підготовку військових. Литва може підготувати близько тисячі солдатів, тому можна шукати різні форми та шляхи, щоб виразити, допомогти та забезпечити цю підтримку українцям", - наголосив Кашчюнас.

13 жовтня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва надасть Україні військову допомогу.

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