Командування Медсил ЗСУ частіше заважає, чим допомагає, - волонтерка Корчинська
Командування Медичних сил ЗСУ не підтримує прогресивні накази МОЗ, не надає вчасно прохідну техніку на фронт та у мирних шпиталях тримає джипи від партнерів
Про це в ефірі Еспресо заявила громадська діячка і волонтерка стабілізаційного пункту для поранених Оксана Корчинська.
"Командування Медсил ЗСУ, на жаль, часто нам не допомогає, а заважає. Саме тим, що вони не підтримують прогресивні накази МОЗ, не надають вчасно прохідну техніку на фронт, у мирних шпиталях тримають джипи наших партнерів. Вони частині своїх начальників шпиталів роздали броньовані джипи, які передала ООН", - зазначила вона.
За словами Корчинської, на фронт вони не потрапили.
"Так не повинно бути. Їх мають віддати начмедам, які працюють в таких місцях, як Бахмут і керують евакуацією кількох стабілізаційних пунктів під обстрілами. Від їх організації залежить евакуація і життя наших бійців. Керівники госпіталів можуть собі їздити на будь-яких автомобілях - ніхто на них в мирних містах полювати або ракетами стріляти. Оцей дисонанс між розподілами іноді дивує", - підсумувала волонтерка.
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