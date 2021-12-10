Командування РФ розповсюджує в ОРДЛО повідомлення та брошури із закликом приєднатись до лав окупантів, - розвідка

Про це інформує ГУР, передає Еспресо.TV.



"Противником розгорнуто роботу агітаційних груп (агітаторів) від військових частин окупаційних військ, розповсюджуються спеціальні пропагандистські матеріали (брошури, рекламні оголошення, листівки тощо), здійснюється масова розсилка агітаційних СМС-повідомлень", - заявляє розвідка.



Крім цього, до 25 грудня 2021 року окупанти ввели тимчасове зниження вимог до кандидатів на військову службу щодо стану здоров’я, судимості, наявності реєстраційних документів та документів, що посвідчують особу, виданих окупаційними адміністраціями.



За даними розвідки, окупаційне командування посилює тиск на військовослужбовців, які не бажають продовжувати контракти і планують звільнення з військової служби, створює умови щодо їх утримання, у тому числі, затягуванням розгляду рапортів, затримкою розрахункових виплат, неповерненням особистих документів, які зберігаються в штабах військових частин.



Нагадаємо, з 1 грудня 2021 у Збройних силах РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розпочався новий період оперативної та бойової підготовки. На окремих напрямках Росія здійснює ротацію підрозділів на передових позиціях та проводить інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій Об’єднаних сил.