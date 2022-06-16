Про це повідомило міністерство оборони РФ.

На брифінгу "за результатами аналізу документів, що стосуються військово-біологічної діяльності США на території України" повідомили про те, що начебто "на сайті Пентагону опублікували офіційну заяву про біологічну діяльність США на території пострадянського простору".

Нібито США визнали, що фінансували "46 українських біолабораторій" та зв'язок міноборони США з Українським науково-технологічним центром.

За новою версією російського міністерства цього разу "біологічна зброя" не птахи чи летючі миші, а "комарі роду Aedes, які є переносниками трансмісивних інфекцій таких, як пропасниця денге, Зіка, жовта лихоманка".

"Експерти" також розповіли про те, що Мерефська лабораторія на Харківщині побудували "на кошти Пентагону" спеціальний "об'єкт" у селі Сороківка Харківської області. Його "замаскували" як "компанію з виробництва харчових добавок. Обладнали цей "секретний об'єкт" підземними сховищами та потужними системами вентиляції. "При цьому сайт компанії має очевидні ознаки фіктивності, а з початком спеціальної воєнної операції обладнання під контролем СБУ вивезли у західні області України".

"Зупинімося на проєкт P-268. У його реалізації брали участь національний університет імені Тараса Шевченка у Києві та університет штату Колорадо.

Заявленою метою проєкт є вивчення вірусів, які можуть інфікувати комарів роду Aedes. Відповідно до технічного завдання, вірусний препарат був напрацьований інститутом у Києві та доставлений до США для проведення польових аеробіологічних досліджень", - пишуть "експерти" з міноборони Росії.

Організатори брифінгу пішли висновку, що США нарощують свій "військово-біологічний потенціал": "При цьому Україні відведено роль полігону для проведення випробувань, збирання біологічних матеріалів та вивчення специфіки поширення інфекційних захворювань".

Ще у березні 2022 року у Росії вигадали фейк про причетність до вигаданих в Україні "біолабораторій" Джорджа Сороса і сина Байдена.

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