Відповідний законопроєкт нині опрацьовується в профільному комітеті.

Серед його авторів – нардепи від "Євросолідарності" Ірина Геращенко, Марія Іонова, Вікторія Сюмар, Софія Федина, Микола Княжицький та інші.

Ініціатори законопроєкту вказують на те, що в мережі з'являється безліч мемів і жартівливих відео, які "націлені на колективні емоції і в такий спосіб виконують терапевтичну і мобілізаційну роль для суспільства, яке перебуває в стані посиленого стресу". Водночас деякі виробники товарів масового споживання "вдаються до недоречного використання трагічних подій війни", що автори законопроєкту вважають неприйнятним.

"Ідеться про реєстрацію торговельних марок алкогольних напоїв, продуктів харчування, інших товарів (ТМ Героїчна Буча Комбуча зі смаком цитрусу, насіння редису "Азовсталь" та інші приклади), назви акцій для клієнтів, слогани реклами, які застосовують чи обігрують воєнну тематику у необережний, а подеколи і просто у неприпустимий спосіб", - уточнили нардепи.

"На жаль, у таких випадках професійна етика часто не спрацьовує, аби виставити необхідні бар’єри при прийнятті рішень про назви товарів чи запуск рекламних кампаній, знижок, акцій із використанням понять, подій і назв, які мають трагічну конотацію або вимагають особливої шани", - додали автори законопроєкту.

Вони вказали на те, що ці слогани та назви напоїв натискають на больові точки суспільства, через що влада просто зобов'язана врегулювати використання патріотичної тематики в комерції.