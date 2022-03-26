Комендантська година в Києві та області вдень, 27 березня, запроваджуватися не буде, - Кличко
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що вдень у неділю, 27 березня, комендантська година у столиці та у Київській області запроваджуватися не буде
Про це Кличко повідомив у telegram.
За словами мера Києва, попри раніше оголошену інформацію, комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде.
"Нова інформація від військового командування. Комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00", - написав Кличко.
- Нагадаємо, 26 березня повідомлялося, що у столиці та Київській області буде запроваджено посилену комендантську годину, яка діятиме з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня.
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