Комітет Європарламенту пропонує не визнавати вибори в РФ у разі порушення міжнародного права
Комітет Європарламенту з питань закордонних справ пропонує не визнавати легітимність Держдуми РФ, якщо на виборах восени 2021 року будуть зафіксовані порушення
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.
Депутати ЄП прописують, що парламент проводить відмінність між народом і режимом Путіна.
Останній став "застійною авторитарною клептократією на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів".
У документі йдеться, що ЄС має посилити союз з США та іншими союзниками, щоб врівноважити зусилля Росії і Китаю з ослаблення демократії. Цей союз повинен передбачати санкції.
Депутати відзначають, що ЄС має бути готовий відмовитися від визнання Держдуми, якщо вибори 2021 року будуть визнані проведеними з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.
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