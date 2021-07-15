Комітет Європарламенту пропонує не визнавати вибори в РФ у разі порушення міжнародного права

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.

Депутати ЄП прописують, що парламент проводить відмінність між народом і режимом Путіна.



Останній став "застійною авторитарною клептократією на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів".

У документі йдеться, що ЄС має посилити союз з США та іншими союзниками, щоб врівноважити зусилля Росії і Китаю з ослаблення демократії. Цей союз повинен передбачати санкції.

Депутати відзначають, що ЄС має бути готовий відмовитися від визнання Держдуми, якщо вибори 2021 року будуть визнані проведеними з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.