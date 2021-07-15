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Комітет Європарламенту пропонує не визнавати вибори в РФ у разі порушення міжнародного права

15 липня, 2021 четвер
15:41
Світ ЄС

Комітет Європарламенту з питань закордонних справ пропонує не визнавати легітимність Держдуми РФ, якщо на виборах восени 2021 року будуть зафіксовані порушення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.

Депутати ЄП прописують, що парламент проводить відмінність між народом і режимом Путіна.

Останній став "застійною авторитарною клептократією на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів".

У документі йдеться, що ЄС має посилити союз з США та іншими союзниками, щоб врівноважити зусилля Росії і Китаю з ослаблення демократії. Цей союз повинен передбачати санкції.

Депутати відзначають, що ЄС має бути готовий відмовитися від визнання Держдуми, якщо вибори 2021 року будуть визнані проведеними з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.

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Росія
Європарламент
Держдума
невизнання
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