Комітет Нацагенства з якості освіти підтвердив плагіат у дисертації ексміністра Шкарлета

Про це йдеться в рішенні комітету з питань етики НАЗЯВО від 25 грудня.

Там зазначили, що скарга на плагіат у дисертації Шкарлета "Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку" на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук надійшла від професора Сумського державного університету О. Смірнова у травні 2023 року. Цю роботу Шкарлет написав 28 січня 2008 року.

"Відповідно до результатів проведеної перевірки встановлено шість джерел, щодо яких було виявлено найбільші текстові збіги зі фрагментами дисертації без посилань на джерела або перефразування фрагментів текстів без належних посилань. Дисертація також містить копіювання не текстової інформації (зокрема, формул, таблиць, рисунків і схем, авторами яких є інші особи) з інших джерел без належних посилань на них і представленням цих даних як власних; неправомірні текстові запозичення з перекладом (дослівний переклад або переклад із перефразуванням російськомовних джерел без належних посилань), а також дублювання раніше наведених запозичених фрагментів", - йдеться в рішенні

Проте, як зазначили у комітеті, частина збігів має характер використання усталених словосполучень, притаманних науковому стилю.

Голова НАЗЯВО Андрій Бутенко у коментарі для "УП. Життя" повідомив, що наразі цей документ не має юридичної сили, тому що наведене в ньому рішення - технічно-процедурне. Воно лише дозволяє НАЗЯВО винести на розгляд факти плагіату.

"НАЗЯВО вивчить матеріали, які надає Комітет, і прийме своє рішення. Якщо на розгляді підтвердиться наявність плагіату, Нацагентство звернеться до Міністерства освіти про позбавлення Сергія Шкарлета наукового ступеня", - підсумував він.

Що відомо про плагіат у наукових роботах Шкарлета

Вчені-активісти у 2020 році вивчили статтю для докторської дисертації тодішнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і виявили майже 90% плагіату Етичний комітет Нацагенства з питань забезпечення якості освіти 11 вересня 2020 року відреагував на скарги і визнав, що у трьох роботах Шкарлета є плагіат.

Шкарлет згодом заявив, що оскаржить рішення комітету з питань етики НАЗЯВО, який знайшов плагіат у його наукових роботах. Він зазначив, що існує підтверджене спростування тому, що в його наукових роботах є плагіат.

5 квітня 2021 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною перевірку комітетом з питань етики НАЗЯВО наукових робіт Шкарлета.

17 березня Шкарлет написав заяву про відставку. При цьому він написав своє прізвище з помилкою.

20 березня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади очільника Міносвіти, згодом за його відставку проголосували у Верховній раді.