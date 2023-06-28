Про це інформує Українська Кіноакадемія.

"Українських кінознавців, а також критиків, журналістів і блогерів, які працюють у напрямі кінематографа, запрошують долучитися до обрання лауреатів щорічної премії", - йдеться в заяві.

Кінокритики можуть подати заявку на членство, вказавши посилання на опубліковані матеріали свого авторства та додавши рекомендації від двох дійсних членів комітету премії.

Приймання триватиме до 11 липня включно.

"Кіноколо" - це щорічна премія, яку заснували у 2018 році, щоб відзначити досягнення українського кіно та його представників за підсумками року від імені українських кінокритиків.

Премія вручається за найкращі фільми повнометражні ігрові, документальні, короткометражні ігрові, анімаційні, а також за відкриття року, режисуру, акторську гру, сценарій та досягнення.

Довідково. Київський тиждень критики - це міжнародний кінофестиваль, створений з метою ознайомлення українських глядачів із найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками. Фестиваль пропонує фільми, які брали участь у найпрестижніших кінофестивалях світу цього року, а також стрічки, які змінили історію кіно або присвячені видатним кіномитцям. Після кожної стрічки глядачі можуть обговорити її з кінокритиком.