Комітет Національної премії "Кіноколо" оголосив набір кінокритиків
Від сьогодні 28 червня до Комітету Національної премії "Кіноколо" оголошений набір кінокритиків
Про це інформує Українська Кіноакадемія.
"Українських кінознавців, а також критиків, журналістів і блогерів, які працюють у напрямі кінематографа, запрошують долучитися до обрання лауреатів щорічної премії", - йдеться в заяві.
Кінокритики можуть подати заявку на членство, вказавши посилання на опубліковані матеріали свого авторства та додавши рекомендації від двох дійсних членів комітету премії.
Приймання триватиме до 11 липня включно.
"Кіноколо" - це щорічна премія, яку заснували у 2018 році, щоб відзначити досягнення українського кіно та його представників за підсумками року від імені українських кінокритиків.
Премія вручається за найкращі фільми повнометражні ігрові, документальні, короткометражні ігрові, анімаційні, а також за відкриття року, режисуру, акторську гру, сценарій та досягнення.
Довідково. Київський тиждень критики - це міжнародний кінофестиваль, створений з метою ознайомлення українських глядачів із найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками. Фестиваль пропонує фільми, які брали участь у найпрестижніших кінофестивалях світу цього року, а також стрічки, які змінили історію кіно або присвячені видатним кіномитцям. Після кожної стрічки глядачі можуть обговорити її з кінокритиком.
- 28 червня Мінкульт оголосив прийом заявок на членство в наглядовій раді Українського інституту книги.
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