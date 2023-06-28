Мінкульт оголошує прийом заявок на членство в наглядовій раді Українського інституту книги

Відповідно до Закону України “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні” наглядова рада є спеціальним наглядовим органом, що діє при Українському інституті книги на постійній основі з метою забезпечення в його діяльності балансу інтересів держави, суспільства та суб’єктів діяльності у сфері культури, дотримання принципів законності, незалежності, об’єктивності, відкритості, прозорості, доступності для громадськості.

Члени призначаються строком на п’ять років, до складу обираються і призначаються авторитетні спеціалісти гуманітарної сфери: автори популярних літературних творів, літературні критики, інші діячі культури, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Для подачі заявки необхідно подати за електронною адресою [email protected] такі документи:

Заява про обрання членом наглядової ради;

Автобіографія;

Мотиваційний лист.

Документи приймаються з 26 по 30 червня 2023 року.