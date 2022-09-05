Комітет Ради підтримав постанову про звернення до країн ЄС щодо заборони шенгенських віз громадянам РФ, - нардеп Наливайченко

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Сьогодні, 5 вересня, відбулося засідання комітету ВР з питань інтеграції до ЄС, на якому була ухвалена і затверджена постанова з перспективою винесення найближчими днями на засідання Верховної Ради України. Постанова про звернення до Європейського Союзу усіх країн Шенгену щодо заборони для громадян РФ в'їжджати у країни члени ЄС. Також про скасування шенгенських віз для всіх посіпак путінського режиму: чиновників, суддів, прокурорів і так далі. І третє – спільні міграційні заходи для допомоги громадянам України, громадянкам та дітям, які тимчасово опинилися на території європейських країн, - проінформував нардеп.



Валентин Наливайченко додав, що цей проєкт постанови затверджений за лідерством голови комітету, Іванни Климпуш-Цинцадзе, і всі члени комітету одностайно підтримали цю постанову, аби громадянам країни-агресорки заборонили в'їзд до країн ЄС.



"Після затвердження Верховною Радою ця постанова буде направлена до Європейського парламенту, у якому працюють фракції та сили зі всього ЄС. Ми робимо все, аби була 100% підтримка нашої постанови та європейський парламент ухвалив це рішення, яке підштовхне Єврокомісію та уряди ЄС для ухвалення постанови щодо заборони видавати шенгенські візи громадянам РФ", - зазначив народний депутат України.



Наливайченко пояснив, що це також і безпека ЄС, тому що невідомо скільки російських агентів та диверсантів на підставних прізвищах отримали візи. Також ніхто з ЄС немає доступу до російської біометрики, бо у РФ не впроваджують біометричні паспорти з метою неконтрольованого засилання у країни ЄС своїх агентів спецслужб і тому подібних. І це серйозний безпековий чинник, тому ми й звертаємося до країн ЄС про те, що настав час заборонити та не впускати навіть за візами громадян Росії.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС виступили проти повної заборони на видачу шенгенських віз росіянам

Також журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин розповів, що міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Празі не приймуть рішення про заборону візового режиму з Росією

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