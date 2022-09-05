Комітет Ради підтримав постанову про звернення до країн ЄС щодо заборони шенгенських віз громадянам РФ, - нардеп Наливайченко
Народний депутат України Валентин Наливайченко розповів, що 5 вересня була ухвалена постанова комітетом ВР з питань європейської інтеграції про звернення до Європейського Союзу, усіх країн Шенгену щодо заборони для громадян РФ в'їжджати у країни члени ЄС, а також про скасування шенгенських віз для всіх посіпак путінського режиму
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Сьогодні, 5 вересня, відбулося засідання комітету ВР з питань інтеграції до ЄС, на якому була ухвалена і затверджена постанова з перспективою винесення найближчими днями на засідання Верховної Ради України. Постанова про звернення до Європейського Союзу усіх країн Шенгену щодо заборони для громадян РФ в'їжджати у країни члени ЄС. Також про скасування шенгенських віз для всіх посіпак путінського режиму: чиновників, суддів, прокурорів і так далі. І третє – спільні міграційні заходи для допомоги громадянам України, громадянкам та дітям, які тимчасово опинилися на території європейських країн, - проінформував нардеп.
Валентин Наливайченко додав, що цей проєкт постанови затверджений за лідерством голови комітету, Іванни Климпуш-Цинцадзе, і всі члени комітету одностайно підтримали цю постанову, аби громадянам країни-агресорки заборонили в'їзд до країн ЄС.
"Після затвердження Верховною Радою ця постанова буде направлена до Європейського парламенту, у якому працюють фракції та сили зі всього ЄС. Ми робимо все, аби була 100% підтримка нашої постанови та європейський парламент ухвалив це рішення, яке підштовхне Єврокомісію та уряди ЄС для ухвалення постанови щодо заборони видавати шенгенські візи громадянам РФ", - зазначив народний депутат України.
Наливайченко пояснив, що це також і безпека ЄС, тому що невідомо скільки російських агентів та диверсантів на підставних прізвищах отримали візи. Також ніхто з ЄС немає доступу до російської біометрики, бо у РФ не впроваджують біометричні паспорти з метою неконтрольованого засилання у країни ЄС своїх агентів спецслужб і тому подібних. І це серйозний безпековий чинник, тому ми й звертаємося до країн ЄС про те, що настав час заборонити та не впускати навіть за візами громадян Росії.
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