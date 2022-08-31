English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Повної заборони візового режиму між ЄС та РФ не буде, - журналіст Хотин
Ексклюзив

Повної заборони візового режиму між ЄС та РФ не буде, - журналіст Хотин

31 серпня, 2022 середа
12:05
війна з Росією шенгенська віза шенген

Журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин розповів, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Празі не приймуть рішення про заборону візового режиму з Росією

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Міністри закордонних справ країн ЄС ще вирішують чи забороняти візовий режим для росіян. Поки це формальне засідання, однак воно дуже важливе. Поки, як ми й передбачали, не буде рішення про повну заборону для росіян подорожувати до Шенгенської зони. Таке рішення не буде прийняте, не дивлячись на те, що Україна наполягала на цьому рішенні. Оскільки це могло б вплинути на російське керівництво зупинити війну", - пояснив Хотин.

Журналіст додав, що міністри закордонних справ ЄС можуть прийняти рішення про скасування спрощеного візового режиму з Росією.

"Балтійські та скандинавські країни також наполягали на забороні візового режиму для росіян. Проте консенсусу щодо повної заборони немає. Ми очікуємо, що сьогодні буде прийняте рішення про скасування спрощеного візового режиму ЄС з Росією", - додав він.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
ЄС
російська армія
ЗСУ
окупанти
Шенгенська зона
Читайте також:
30 серпня, 2022 вiвторок
"У нас уже ничего не осталось": ЗСУ взяли в кільце окупантів на Харківщині, - перехоплення
30 серпня, 2022 вiвторок
ЗСУ за першу добу контрнаступу на Херсонщині могли звільнити п'ять населених пунктів, - ISW
путін, шойгу
29 серпня, 2022 понедiлок
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.25
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
31 серпня
13:06
Запоріжжя
Обстрілювали з танків та артилерії: у Запорізькій області росіяни протягом доби зруйнували 25 цивільних об'єктів
13:05
Тарас Кремінь
Законопроєкт "Про медіа" потрібно суттєво допрацювати, щоб не допустити звуження сфери використання державної мови, - мовний омбудсмен
12:47
осінь
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла комфортну погоду в перший день осені
12:24
Отримували хабарі за фіктивне погодження дозвільних докуметів: СБУ заявила про викриття масштабної корупційної схеми в ДСНС
12:21
газ
Оператор ГТС повідомив, скільки газу накопичено у сховищах України
12:20
Євросоюз
Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС
12:19
Ексклюзив
Віталій Кулик
Росія може використати ЗАЕС як аргумент для зупинки українського контрнаступу на Півдні, - політолог Кулик
12:17
Оновлено
Бахмут, російський обстріл
На Донеччині росіяни за добу обстріляли будинки, школи, убили 4 цивільних, поранили ще двох
12:02
Росія планує обороняти Крим строковиками, пітерцями та москвичами
Служити й помирати під ударами ЗСУ за $82: Росія планує обороняти Крим пітерцями, москвичами та строковиками, - розвідка
11:44
Війна і демократія: чи підтримують українці монополізацію влади? | онлайн-проєкт "Власні назви"
11:43
СБУ затримала агентів РФ
Корегували ракетні удари по Бахмуту, Слов'янську, Краматорську: СБУ затримала агентів РФ
11:32
Дмитро Кулеба зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок
Візові обмеження для росіян, постачання зброї для України: Кулеба з Бербок обговорили восьмий пакет санкцій ЄС
11:25
Ексклюзив
Євген Магда
Україна мала б вимагати від МАГАТЕ сприяння евакуації працівників ЗАЕС, - політолог Магда
11:20
Віталій Портников
Горбачов помирає на тлі війни
11:15
Збірна України з баскетболу
Збірна України назвала склад на Євробаскет-2022
11:11
Обшуки у Запоріжжі
"Йдеться про розкрадання гумдопомоги на мільйони доларів": агент НАБУ розповів подробиці обшуків у Запорізькій міськраді й ОВА
11:10
У Криму горить нафтобаза
У тимчасово окупованому Криму горить російська нафтобаза
10:41
Михайло Мудрик (в центрі)
Футболіст збірної України домовився про контракт з лідером чемпіонату Англії, - ЗМІ
10:36
Енергодар
Створюють картину для комісії МАГАТЕ: російська армія обстрілює Енергодар, щоб звинуватити ЗСУ
10:32
віза
Країни ЄС визнають право сусідів Росії закрити кордони для громадян РФ, - МЗС Естонії
10:26
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют: ціна долара та євро в обмінниках сьогодні
10:18
Ексклюзив
Вибух у Криму
Росіяни в Криму почали ховати військові склади на свинофермах та в місцях зберігання вугілля, - член Меджлісу Барієв
10:05
обстріл
На Миколаївщині внаслідок обстрілу окупантів пошкоджені будинки, сталося загоряння на підприємстві. Одна людина загинула
09:54
Інфографіка
РФ втратила
Втрати Росії від 24 лютого: майже 48 тис. військових, 285 РСЗВ і 1974 танки, - Генштаб ЗСУ
09:46
Михайло Горбачов та Володимир Путін (праворуч)
Горбачова пам'ятатимуть реформатором, але через Путіна його досягнення випарувалися, - письменник та журналіст Newsweek Нагорскі
09:41
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
"Ми ніколи не були так близько до ядерної катастрофи": МЗС Литви пропонує ЄС розглянути питання щодо введення миротворців на ЗАЕС
09:10
ТНМК
Український гурт ТНМК обікрали під час благодійного концерту в Німеччині 
09:02
обстріл школа
Від початку повномасштабного вторгнення на Луганщині росіяни зруйнували понад 160 закладів освіти, з яких 19 - повністю
08:46
окупанти
Британська розвідка дізналася, як РФ реагуватиме на контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
08:46
Київ
У Бєлгороді прогриміло кілька вибухів, місцева влада каже про роботу ППО
08:25
Збірна України з волейболу
Україна - Пуерто-Рико: де та коли дивитися вирішальний матч в групі на ЧС-2022 з волейболу
08:21
окупанти
Ворог перегруповується, аби відновити наступ у Запорізькій області, - Генштаб ЗСУ
08:17
Окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район
Російські війська чотири рази за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, поранено жінку
08:11
ЗСУ
Окупанти намагаються встановити контроль над селом Кодема, точаться запеклі бої біля Зайцевого, Пісків і Мар’їнки
08:06
Північний потік газ
Росія повністю зупинила транспортування газу Північним потоком
07:43
Микола Княжицький
Загинула Манана Асламазян
07:40
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС
07:35
Антонівський міст
В ISW проаналізували, як розгортається контрнаступ ЗСУ на Херсонщині
07:10
Яремче
Костянтин Москалець: Умовні свої
07:07
Ексклюзив
путін та Саввіді
Іван Саввіді – головний грек Путіна і його українські сліди
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV