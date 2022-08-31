Повної заборони візового режиму між ЄС та РФ не буде, - журналіст Хотин

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Міністри закордонних справ країн ЄС ще вирішують чи забороняти візовий режим для росіян. Поки це формальне засідання, однак воно дуже важливе. Поки, як ми й передбачали, не буде рішення про повну заборону для росіян подорожувати до Шенгенської зони. Таке рішення не буде прийняте, не дивлячись на те, що Україна наполягала на цьому рішенні. Оскільки це могло б вплинути на російське керівництво зупинити війну", - пояснив Хотин.

Журналіст додав, що міністри закордонних справ ЄС можуть прийняти рішення про скасування спрощеного візового режиму з Росією.

"Балтійські та скандинавські країни також наполягали на забороні візового режиму для росіян. Проте консенсусу щодо повної заборони немає. Ми очікуємо, що сьогодні буде прийняте рішення про скасування спрощеного візового режиму ЄС з Росією", - додав він.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС виступили проти повної заборони на видачу шенгенських віз росіянам

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