Комітет Ради радить збільшити виплати при народженні дитини

Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, народний депутат Євгенія Кравчук.

"З 5-ти альтернативних ініціатив ми з колегами обрали депутатський законопроєкт від фракції "Слуга народу" 5585-1 перший автор Данило Гетманцев, що передбачає суттєве збільшення допомоги при народженні дитини", - наголосила вона.

Кравчук зауважила, що комітет вніс уточнення, згідно з якими прогресивна шкала застосовуватиметься з 1 січня 2023 року: при народженні першої дитини родина отримає допомогу на загальну суму 50 тис. грн, другої - 100 тис. грн, третьої - 150 тис. грн.

Так з 1 січня 2022 року всі родини при народженні дитини отримуватимуть 50 тис. грн, а вже з 2023 року у збільшеному розмірі при народженні другої і третьої.

"Окрім того, зросте і розмір одноразової виплати при народженні дитини (кошти, які батьки отримають у перший платіж): на першу дитину - 15 тис. грн, на другу дитину - 30 тис. грн, на третю та кожну наступну дитину - 45 тис. грн", - зазначила вона.

Решту суми родини отримуватимуть частками протягом 36 місяців. Нардепка додала, що державі, зокрема Міністерству фінансів, знадобиться певний час на підготовку, адже у повному обсязі бюджету це коштуватиме 12,3 млрд грн. "Проте треба розуміти, що родини потребують державної підтримки, а зростання виплат може стати дієвим інструментом для підвищення народжуваності. Далі справа за сесійною залою", - сказала вона.

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