Комітет Ради рекомендує парламенту прийняти законопроєкт про олігархів
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект про деолігархізацію
Про це повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла у Facebook.
"Розглянули на комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки антиолігархічний законопроект до другого читання - рекомендували парламенту прийняти в цілому", - написала вона.
- Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.
- 6 вересня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання нардепи подали 1257 поправок до законопроєкту.
- За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, закон про олігархів в Україні набуде повної чинності через 6 місяців після прийняття.
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