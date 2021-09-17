Комітет Ради рекомендує парламенту прийняти законопроєкт про олігархів

Про це повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла у Facebook.



"Розглянули на комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки антиолігархічний законопроект до другого читання - рекомендували парламенту прийняти в цілому", - написала вона.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.

6 вересня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання нардепи подали 1257 поправок до законопроєкту.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, закон про олігархів в Україні набуде повної чинності через 6 місяців після прийняття.