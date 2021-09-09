Закон про олігархів повноцінно запрацює через півроку після прийняття, - Малюська

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у інтерв'ю 24 каналу.



Він спрогнозував терміни ухвалення закону.

"Приблизно в жовтні закон (про олігархів - ред.) набуде чинності і через півроку він буде повністю активним законом", - сказав Малюська.

Міністр додав, що до повного вступу в силу закону у бізнесменів є час, протягом якого вони можуть добровільно позбутися статусу олігарха.

"Припинити бізнес-партнерство, наприклад, з народними депутатами. Депутати, які з ними пов'язані, повинні піти з парламенту, якщо зацікавлені у веденні бізнесу", – уточнив він.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада розгляне в другому читанні президентський законопроект про деолігархізацію восени.

6 вересня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання нардепи подали 1257 поправок до законопроєкту.