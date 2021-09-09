Закон про олігархів повноцінно запрацює через півроку після прийняття, - Малюська
Закон про олігархів в Україні набуде повної чинності через 6 місяців після прийняття
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у інтерв'ю 24 каналу.
Він спрогнозував терміни ухвалення закону.
"Приблизно в жовтні закон (про олігархів - ред.) набуде чинності і через півроку він буде повністю активним законом", - сказав Малюська.
Міністр додав, що до повного вступу в силу закону у бізнесменів є час, протягом якого вони можуть добровільно позбутися статусу олігарха.
"Припинити бізнес-партнерство, наприклад, з народними депутатами. Депутати, які з ними пов'язані, повинні піти з парламенту, якщо зацікавлені у веденні бізнесу", – уточнив він.
- Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.
- Народний депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада розгляне в другому читанні президентський законопроект про деолігархізацію восени.
- 6 вересня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання нардепи подали 1257 поправок до законопроєкту.
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