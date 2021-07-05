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Головна Здоров'я Комітет Ради рекомендував остаточно схвалити законопроєкт про заборону продажу ліків дітям

Комітет Ради рекомендував остаточно схвалити законопроєкт про заборону продажу ліків дітям

5 липня, 2021 понедiлок
19:01
Здоров'я ліки

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді остаточно заборонити продаж лікарських засобів дітям до 14 років

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"Під час підготовки до другого читання народними депутатами було внесено 18 поправок та пропозицій, із яких пропонується врахувати 10 поправок і 8 - відхилити. Комітет рекомендує прийняти законопроект у другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням", - йдеться у повідомленні.

Відтак, законопроєкт пропонує заборонити продаж (реалізацію, відпуск) аптечними закладами ліків особам віком до 14 років.

  • Нагадаємо, на початку червня Рада прийняла цей законопроєкт за основу.

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Суспільство
діти
ліки
аптеки
продаж
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