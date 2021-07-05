Комітет Ради рекомендував остаточно схвалити законопроєкт про заборону продажу ліків дітям

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"Під час підготовки до другого читання народними депутатами було внесено 18 поправок та пропозицій, із яких пропонується врахувати 10 поправок і 8 - відхилити. Комітет рекомендує прийняти законопроект у другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом з необхідним техніко-юридичним доопрацюванням", - йдеться у повідомленні.

Відтак, законопроєкт пропонує заборонити продаж (реалізацію, відпуск) аптечними закладами ліків особам віком до 14 років.

Нагадаємо, на початку червня Рада прийняла цей законопроєкт за основу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb