Комітет Ради рекомендував посилити покарання за примусове виселення з житла

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відтак, Раді рекомендують прийняти у другому читанні відповідний законопроект №4333.

Згідно з законопроєктом, незаконне виселення та вселення в житло у Кримінальному кодексі виокремили в якості кваліфікованого та особливо кваліфікованого складів порушення недоторканності житла.

Під час підготовки документу до другого читання члени комітету врахували пропозиції щодо зменшення межі штрафу, а також системно узгодили розміри санкцій за порушення недоторканості житла.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект закону, прийняти його в другому читанні та в цілому", - йдеться у повідомленні.

У редакції законопроєкту до першого читання передбачили, що незаконне виселення карається штрафом від 10 тис. до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тис. - 255 тис. грн) або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Якщо виселення вчинили за попередньою змовою групою осіб або службова особа чи із застосуванням насильства/з погрозою його застосування, за це загрожував штраф від 255 тис. до 425 тис. грн або позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb