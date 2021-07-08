Комітет Ради рекомендував посилити покарання за примусове виселення з житла
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді посилити покарання за примусове виселення з житла в Україні
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Відтак, Раді рекомендують прийняти у другому читанні відповідний законопроект №4333.
Згідно з законопроєктом, незаконне виселення та вселення в житло у Кримінальному кодексі виокремили в якості кваліфікованого та особливо кваліфікованого складів порушення недоторканності житла.
Під час підготовки документу до другого читання члени комітету врахували пропозиції щодо зменшення межі штрафу, а також системно узгодили розміри санкцій за порушення недоторканості житла.
"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект закону, прийняти його в другому читанні та в цілому", - йдеться у повідомленні.
У редакції законопроєкту до першого читання передбачили, що незаконне виселення карається штрафом від 10 тис. до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тис. - 255 тис. грн) або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
Якщо виселення вчинили за попередньою змовою групою осіб або службова особа чи із застосуванням насильства/з погрозою його застосування, за це загрожував штраф від 255 тис. до 425 тис. грн або позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.44
- Актуальне
- Важливе