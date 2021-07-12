Комітет Ради рекомендував прийняти за основу нову редакцію закону про ліки

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Як зазначається, ухвалення цього законопроєкту означатиме, що втратив чинність діючий закон "Про лікарські засоби".

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт у першому читанні за основу", - йдеться у повідомленні.

У проєкті прописані вимоги до змісту заяви на державну реєстрацію лікарського засобу, вимоги до досьє, характеристики ліків.

Законопроєкт передбачає п’ятирічний строк чинності держреєстрації препарату з можливістю подальшого подовження цього строку на необмежений період.

Також визначаються правила рекламування ліків.

Документ передбачає, що призначення ліків здійснюється об’єктивно, без впливу прямих і непрямих фінансових стимулів; безоплатні зразки ліків надаються з дотриманням публічних обмежень і лише для ознайомлення з новими препаратами, одержання досвіду їх використання.

Також у проєкті прописані прозорі механізми нагляду та контролю у сфері обігу ліків і відповідальності осіб за порушення законодавства.

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