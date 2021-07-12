Комітет Ради рекомендував прийняти за основу нову редакцію закону про ліки
Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді прийняти у першому читанні нову редакцію закону про ліки для боротьби з їх підробленням
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Як зазначається, ухвалення цього законопроєкту означатиме, що втратив чинність діючий закон "Про лікарські засоби".
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт у першому читанні за основу", - йдеться у повідомленні.
У проєкті прописані вимоги до змісту заяви на державну реєстрацію лікарського засобу, вимоги до досьє, характеристики ліків.
Законопроєкт передбачає п’ятирічний строк чинності держреєстрації препарату з можливістю подальшого подовження цього строку на необмежений період.
Також визначаються правила рекламування ліків.
Документ передбачає, що призначення ліків здійснюється об’єктивно, без впливу прямих і непрямих фінансових стимулів; безоплатні зразки ліків надаються з дотриманням публічних обмежень і лише для ознайомлення з новими препаратами, одержання досвіду їх використання.
Також у проєкті прописані прозорі механізми нагляду та контролю у сфері обігу ліків і відповідальності осіб за порушення законодавства.
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