Комітет Ради рекомендував скасувати пільги на розмитнення авто з 1 липня

Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митої політики Ярослав Железняк у телеграм.

"Комітет підтримав законопроект #7418 - законопроєкт Кабіну: 19 "за", четверо "утримались", – написав він.

Комітет рекомендував парламенту ухвалити цей проект закону за основу і в цілому. Голосування в Раді планується на наступному тижні, зазначив депутат.

Железняк додав, що законопроєкт предбачає поверння мита та ПДВ на імпортні товари, в тому числі – авто. Скасування пільг на ввезення автомобілів з Європи пропонується з 1 липня.



"Для всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) скасовується пільга ПДВ та мита, акциз з 1 липня.

Паралельно Кабмін розробляє новий закон про спрощене розмитнення авто через Дію", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, депутати напередодні зареєстрували кілька альернативних законопроєктів, які пропонують часткове скасування пільгового ввезення авто з Європи.

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