Комітет Сейму Литви закликав закрити небо над гуманітарними коридорами та ядерними об’єктами в Україні

Про це йдеться у заяві на сайті парламенту.



Документ закликає парламенти держав домагатися дій у своїх країнах для відкриття гуманітарних коридорів в України з метою забезпечення безпечного виходу мирного населення з районів військових дій та територій, які контролює РФ.



"Комітет закликає до дій щодо оголошення забороненої для польотів зони над цими гуманітарними коридорами, а також над атомними електростанціями та сховищами ядерних відходів в Україні", - йдеться у повідомленні.



Голова Комітету із закордонних справ Лайма Андрікене зазначає, що міжнародне співтовариство та ООН повинні вжити всіх необхідних заходів і застосувати механізми, які існують для подібних ситуацій, наприклад, миротворчі війська ООН, щоб забезпечити евакуацію людей.



"Ми також не можемо ігнорувати потенційну загрозу для Європи в цілому через невибіркові дії окупаційної армії поблизу стратегічних ядерних об’єктів в Україні та на них. Комітет із закордонних справ бачить, що єдиний спосіб забезпечити безпеку українського народу та Європи – це оголосити заборонені для польотів зони над відкритими гуманітарними коридорами та над ядерними об’єктами", - сказала вона.



У заяві Комітет також закликає парламенти держав-членів ЄС проявити солідарність та мобілізувати підтримку своїх країн для надання Україні статусу кандидата в ЄС.



