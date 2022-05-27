Компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала екскаватор для селища Макарів
Селище міського типу Макарів Бучанського району Київської області понад місяць було заблоковано російськими військами, а також піддалося масштабним руйнаціям унаслідок ворожих обстрілів, ракетних та авіаударів
Макарів зруйновано на 40%: більшість житлових будинків та магазинів повністю знищено, значних пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
На прохання Макарівського селищного голови Вадима Токаря було оперативно придбано та доставлено екскаватор-навантажувач виробника SDLG вартістю понад 1,5 мільйони гривень.
Вадим Токар зазначив, що екскаватор завдяки своїм технічним функціям значно покращить стан утримання житлово-комунального господарства Макарова. "Щиро вдячний керівнику програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрію Химичу та директору Благодійного фонду Полтавського ГЗК Вячеславу Мінязєву за підтримку та цінну й безкорисну допомогу. Переконаний, що ваш приклад показовий і для інших благодійників, які в надважкий момент готові допомогти Макарівській громаді", - додав макарівський селищний голова.
"Переданий екскаватор-навантажувач покликаний допомогти у відновленні Макарова після масштабних руйнацій, яких зазнало селище. Ми прагнемо поліпшити життя людей, які страждають внаслідок російської збройної агресії в України, безупинно працюємо з гуманітарними запитами для забезпечення першочергових потреб населення", - повідомив Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.
Ferrexpo продовжує вивчати запити стосовно надання гуманітарної допомоги та оперативно забезпечувати їх. Раніше повідомлялося, що Компанія вже придбала та передала комунальну техніку в місто Чернігів, а також готує передачу техніки в населені пункти Сумщини.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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