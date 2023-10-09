Компанія Ferrexpo на крок ближче до реалізації плану з декарбонізації

Водень, вироблений на пілотній електролізній установці потужністю 3,2 МВт, буде використовуватися для заміни природного газу на одній із ліній гранулювання.

Це перший подібний проєкт в Україні. Він був ініційований до російського вторгнення, і його прогрес залежатиме від фінансової ситуації та розвитку подій у країні.

Проєкт має на меті вивчити можливості використання водню в промислових умовах, щоб у подальшому перейти до 100% заміщення природного газу воднем.

Таким чином, це стане важливим кроком на шляху реалізації компанією Ferrexpo амбітного плану з переходу виробництва до нульових викидів.

З 2019 року Ferrexpo досягла зниження викидів вуглецю на 31% і оновила свої кліматичні цілі: компанія планує скоротити викиди Scope 1 і Scope 2 на 50% до 2030 року.

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