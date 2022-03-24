Компанія Ferrexpo надає безкоштовний доступ до своєї навчальної платформи усім бажаючим

Навчання можна проходити онлайн з комп'ютерів, а також з мобільних пристроїв. На платформі можна знайти ряд онлайн курсів з hard skills та soft skills.

Зокрема для розвитку особистісних навичок доступні курси за наступними темами:

- Управління стресом

- Вертикальний розвиток лідера

- Лідерство. Інструменти залучення та впливу

- Мистецтво зворотного зв'язку

- Майстерність створення презентацій

- Емоційний інтелект

Для тих, хто хоче отримати або підвищити свої знання за технічними професіями, гірничо-добувна компанія Ferrexpo пропонує навчання з охорони праці та безпечної роботи з електроінструментом, дробарно-збагачувальної справи, інших технічних спеціальностей, таких як машиніст насосних установок, електрогазозварник та інші.

Начальниця департаменту оцінки і розвитку персоналу ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" Ірина Побережна: "Ми піклуємося про те, щоб у всіх бажаючих була можливість навчатися у ці непрості часи. Зараз багато вимушених переселенців знаходяться у пошуку роботи. І будь-яка нова технічна експертиза може допомогти швидко перепрофілюватися та працевлаштуватися. Переконані, що після перемоги України нам буде необхідно багато працювати для відбудови економіки, тому потрібні сильні кадри. Ми відкрили доступ до нашого освітнього контенту на LMS платформі, працюємо над постійним її оновленням і робимо все, аби навчання в нашій країні дійсно здійснювалося без меж із доступом 24/7 і в будь-якому місці".

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2021 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com