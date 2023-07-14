Рейтинг Europe’s Climate Leaders 2023 складається з 500 європейських компаній, яких оцінили за успіхи в напрямі декарбонізації виробництва та зменшення викидів.

В цьому переліку також такі відомі компанії, як Deloitte, L’oreal, Philips, Hermes, Ernst & Young, Henkel, Electrolux та інші.

За чотири останні роки компанії Ferrexpo вдалося скоротити викиди вуглецевих газів на виробничих потужностях на 31%. У планах до 2030 року — досягти скорочення цього показника до 50%.

На кшталт провідних компаній ЄС та Великобританії Ferrexpo керується стратегією Carbon Zero, що передбачає зниження показника вуглецевого сліду до нуля вже до 2050 року. Декарбонізація дозволить мінімізувати вплив викидів вуглецевих газів на довкілля, а саме - парниковий ефект, що є першопричиною глобального потепління, що останнім часом відчувають на собі країни Європи.