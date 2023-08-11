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Компанія Ferrexpo в першому півріччі 2023 року інвестувала в Україну $58 млн

11 серпня, 2023 п'ятниця
14:09
Полтавщина На фото: завод Феррекспо

Капітальні інвестиції компанії Ferrexpo, яка володіє Полтавським, Єристівським та Біланівським ГЗК на Полтавщині, за цей період відповідають показникам другого півріччя 2022 року, коли було проінвестовано $59 млн

Про це йдеться у звіті компанії на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з проміжними фінансовими підсумками, за 6 місяців 2023 року на підтримання та модернізацію капітальних інвестицій було спрямовано $27 млн. $31 млн було витрачено на проєкти розширення, оскільки компанія Ferrexpo продовжувала інвестувати в майбутнє зростання. Однак, враховуючи поточні операційні та логістичні обмеження, Ferrexpo більше зосереджується на підтримці капітальних інвестицій.

Основні проєкти, реалізовані в першому півріччі 2023 року в рамках капітальних інвестицій, включали розкривні роботи для забезпечення майбутнього зростання видобутку ($17 млн), зобов’язання щодо розширення, включаючи комплекс прес-фільтрації ($7 млн) і роботи на Біланівському ГЗК($2 млн).  

"Я пишаюся нашими досягненнями під час війни, які є свідченням стійкості наших працівників та конкурентоспроможності виробництва. Коли війна закінчиться українською перемогою, Ferrexpo продовжить інвестиції в Україну. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість відігравати значну роль у відбудові країни та готові продовжувати свою роль постачальника високоякісних залізорудних окатків для задоволення постійної чимраз більшої потреби в екологічно чистій сталі у Європі та світі", – зазначив Лучіо Дженовезе, голова ради директорів Ferrexpo. 

Ferrexpo є одним із найбільших інвесторів в українську економіку. З моменту розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі у 2007 році компанія інвестувала понад 3,3 млрд доларів в українські активи. Минулоріч 2022 році капітальні інвестиції компанії в українські активи склали понад 6 мільярдів гривень. Як довгостроковий інвестор, Ferrexpo взяла на себе зобов’язання підтримувати економічне зростання в Україні, тому середня частка інвестицій компанії в розвиток у 2007-2022 роках становила 63%.  

У 2 кварталі 2023 року Ferrexpo виробила 1066 тис. тонн окатків,  що на 18% більше, порівняно з попереднім кварталом, коли було вироблено 901 тис. тонн.

Економіка
Ferrexpo
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