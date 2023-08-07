Встановлене обладнання представляє технологію прес-фільтрації Metso, яка є прикладом модернізації, яка доповнить існуючу систему вакуумних фільтрів компанії.

Переваги, пов’язані з модернізацією фільтрувального комплексу, включають:

Нижче споживання енергії в пелетизаторі, де окатки нагріваються для їх затвердіння за рахунок споживання природного газу, який очікується на 3% нижчим (у середньому) для всіх типів окатків. Як наслідок, компанія очікує вигоди від виробничих витрат і обсягу викидів парникових газів 1.

Покращена якість продукту, оскільки надлишок вологи в сирих (необпалених) окатках може призвести до розтріскування під час їх нагрівання. Очікується, що міцність окатків компанії на холодному стисненні, яке є ключовим показником якості окатків, збільшиться на 8% для пелет Ferrexpo Premium (65% Fe).

Збільште пропускну здатність матеріалу на всій переробній установці, що призведе до підвищення продуктивності в середньому на 3%.

Менші втрати заліза при перетворенні концентрату в окатки. Це призведе до підвищення заліза в гранулах у середньому на 0,2%.

Минулого року $104 млн, або 65% капітальних інвестицій Ferrexpo, було спрямовано на проєкти зростання, причому більшість із них стосувалася проєктів, які наближаються до завершення станом на лютий 2022 року, або тих, які представляють низьку вартість і високі можливості повернення.

"У Ferrexpo ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Завдяки нашій місцевій присутності та позиції довгострокового інвестора в країні ми змогли надати цілеспрямовану підтримку під час війни", – підкреслила Анн-Крістін Андерсен, голова Комітету Ferrexpo з охорони здоров’я, безпеки, навколишнього середовища та громади.

Ferrexpo систематично реалізує проєкти, що ведуть до підвищення енергоефективності. У 2015 році компанія почала використовувати лушпиння соняшнику як часткову заміну природному газу. Компанія побудувала дві комбікормові установки лушпиння соняшнику для чотирьох ліній виробництва окатків. За п’ять років заміни газу на соняшникове лушпиння Ferrexpo вдалося замінити до 25% викопного палива більш екологічно чистими енергоносіями у своєму пелетизаторі, при цьому рівень споживання лушпиння залежить від типу окатків, які виробляються.

У 2022 році Ferrexpo інвестувала в економіку України $161 млн, що відповідає його середньому розміру капітальних витрат (CAPEX) за останні 8 років – $160 млн. Таким чином, Ferrexpo зберіг рівень активності інвестиційних процесів, незважаючи на бойові дії на території України.