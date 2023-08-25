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Компанія Heineken завершила вихід з Росії, продавши свій бізнес за 1 євро

25 серпня, 2023 п'ятниця
15:10
Економіка Heineken

Heineken оголосила про завершення угоди з продажу своєї діяльності в Росії Arnest Group. Компанія продала бізнес  за 1 євро, зазнавши очікуваних збитків у 300 млн євро

Про це йдеться на сайті Heineken.

"Угода отримала всі необхідні схвалення та завершує процес, який Heineken розпочав у березні 2022 року щодо виходу з Росії, зазнавши очікуваних загальних збитків у 300 мільйонів євро", – йдеться в повідомленні.

Arnest Group, якій компанія продала свій бізнес, є найбільшим російським виробником косметики, товарів для дому та металевого упакування для сектору товарів народного споживання.

Ціна придбання бізнесу Heineken – 1 євро за 100% акцій. Всі інші активи, включаючи 7 пивоварень у Росії, перейдуть до нових власників.

У компанії додали, що Arnest Group взяла на себе відповідальність за 1800 співробітників у Росії та гарантувала їм працевлаштування на наступні три роки.

У підсумку виходу з РФ Heineken очікує загальних безготівкових надзвичайних збитків у розмірі 300 мільйонів євро, включаючи збитки від обмінних курсів.

"Ми завершили наш вихід з Росії. Останні події демонструють значні проблеми, з якими стикаються великі виробничі компанії під час виходу з Росії. Хоча це зайняло набагато більше часу, ніж ми сподівалися, ця трансакція забезпечує засоби до існування наших співробітників і дозволяє нам залишити країну відповідальним чином", - прокоментував генеральний директор і голова правління Heineken Дольф ван ден Брінк.

  • Пивоварний концерн Heineken оголосив, що залишає Росію, в березні 2022 року – після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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